"Как тренер он - слабый". Ташуев - об экс-наставнике "Спартака"

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Когда я работал в "Факеле", мы дважды побеждали "Спартак" с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он - слабый. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки", - сказал Ташуев в интервью "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в начале июня 2022 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения. В апреле 2024 года пресс-служба клуба объявила об его отставке.

На данный момент Абаскаль является главным тренером мексиканского "Атлетико Сан-Луис". Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

