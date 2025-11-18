Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об интересе "Спартака" и "Динамо" к Черчесову

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном переходе Станислава Черчесова в "Спартак" или "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
"У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера. Вы правильно сказали - ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?", - сказал Айдамиров Odds.ru.

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в начале августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Ранее, 11 ноября, "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича. 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Динамо".

