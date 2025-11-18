Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об интересе "Спартака" и "Динамо" к Черчесову

"У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера. Вы правильно сказали - ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?", - сказал Айдамиров Odds.ru.
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в начале августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее, 11 ноября, "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича. 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Динамо".
