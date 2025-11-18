Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Булыкин - о Карпине: его поступок заслуживает похвалу

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС
"Карпин все взвесил и нашел правильное решение. Если принимать во внимание все обстоятельства, его поступок заслуживает похвалу", - передают слова Булыкина "Ведомости".

Валерий Карпин возглавлял московское "Динамо" с 1 июля по 17 ноября 2025 года. Всего под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

На данный момент "Динамо" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15-ти матчах.

