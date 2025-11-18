Булыкин - о Карпине: его поступок заслуживает похвалу

"Карпин все взвесил и нашел правильное решение. Если принимать во внимание все обстоятельства, его поступок заслуживает похвалу", - передают слова Булыкина "Ведомости".
Валерий Карпин возглавлял московское "Динамо" с 1 июля по 17 ноября 2025 года. Всего под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
На данный момент "Динамо" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15-ти матчах.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС