Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
Фиорентина2 тайм
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 1 0 1
Фрайбург1 тайм
Вольфсбург
2 - 0 2 0
Унион1 тайм
Аугсбург
1 - 0 1 0
Байер1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Ростов" одержал победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ

Матч "Ростова" против "Рубина" завершился поражением казанского клуба со счетом 0:2.
Фото: ФК "Ростов"
Голами отличились полузащитник Алексей Миронов и нападающий Егор Голенков. Во втором тайме защитник "Ростова" Умар Сако получил красную карточку. Пенальти не реализовал футболист "Рубина" Игор Вуячич.

Чемпионат России

18 тур

Голы: Миронов, 52 (пен), Голенков, 67.

Нереализованный пенальти: Вуячич, 89 (мимо).

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби (Семенчук, 90), Щетинин, Комаров (Шанталий, 84), Роналдо, Голенков (Шамонин, 90).

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Арройо, Рожков (Кабутов, 69), Йочич (Ходжа, 69), Кузяев, Чумич (Иванов, 60), Даку, Шабанхаджай (Сиве, 60).

Предупреждения: Арройо, 28, Даку, 40, Нижегородов, 49, Голенков, 65, Сако, 79, Кузяев, 83.

Удаление: Сако, 87.

