Булыкин: "Спартаку" нужен авторитетный тренер с опытом и выигранными трофеями

"В первую очередь, тренер должен быть авторитетным, с опытом и выигранными трофеями, чтобы смог навести порядок в команде, наиграть состав и дальше показывать результат. Можно начинать с наших тренеров, таких как Черчесов, можно и иностранных топ-тренеров рассмотреть, которые выигрывали чемпионаты и кубки", - сказал Булыкин в интервью "Чемпионату".
После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 25 набранных очков.
Напомним, что 11 ноября красно-белые объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию с Деяном Станковичем. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2024 года. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
В следующем туре "Спартак" на своём поле примет ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какой тренер должен возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак" Москва