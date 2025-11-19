"Попробовал бы в "Спартаке" российского тренера, учитывая отрицательный опыт со всеми иностранцами последних лет. Нужна мощная фигура, как Черчесов или Бердыев. Топтаться из года в год на третьем или четвёртом месте… Это не то, где "Спартак" должен быть. С таким составом для меня обидно, что команда так ковыряется", - сказал Шишкин "Чемпионату".
11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
В текущем сезоне московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах. Красно-белые одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.
На данный момент Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата", Курбан Бердыев возглавляет азербайджанский "Туран Товуз".
Экс-игрок "Спартака" ответил, какой тренер нужен клубу
Бывший игрок "Спартака" Роман Шишкин заявил, что клубу необходим сильный российский специалист на посту главного тренера.
Фото: ФК "Ахмат"