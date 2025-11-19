"Переезд в Европу только поможет Кисляку развить свои качества. Судя по игре Матвея, я могу сказать, что он готов к этому вызову. Он может пригодиться команде, которая участвует в еврокубках или хочет в них попасть. Для такого клуба он будет усилением", - сказал Мамаев Metaratings.
Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с 2024 года. Всего за клуб полузащитник провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 15-ти встречах.
Мамаев рассказал, готов ли Кисляк к переходу в европейский клуб
Фото: ФК ЦСКА