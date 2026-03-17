Игрок ЦСКА Виктор признал, что команда практически упустила шансы на чемпионство

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением о шансах команды завоевать чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что армейцы проиграли четыре матча Премьер-Лиги подряд. По мнению Виктора, шансы на титул почти упущены.

"Я не знаю, как объяснить происходящее. Думаю, мы не можем воспользоваться теми возможностями, которые у нас возникают. Чемпионат — это турнир, где мы не имеем права проигрывать.

Но после четырёх поражений подряд стать чемпионами теперь практически невозможно, потому что другие команды выиграли, и отрыв вырос до десяти очков. Всё становится для нас намного сложнее", — передаёт слова Виктора Metaratings.

ЦСКА с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на 10 баллов. Сегодня, 17 марта, команда сыграет в гостях с "Краснодаром" в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой игре ЦСКА победил со счётом 3:1. Старт ответного поединка — в 19:30 мск.

