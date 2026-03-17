Мостовой рассказал, в каком случае Челестини уволят из ЦСКА

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о будущем Фабио Челестини на посту главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что армейцы потерпели четыре подряд поражения в Премьер-Лиге. Следующий матч в чемпионате ЦСКА проведёт дома с махачкалинским "Динамо".

"Если армейцы ещё и в чемпионате не выиграют домашний матч с Махачкалой, то Челестини, наверное, уволят.

Всегда напрашивается вопрос: при чём здесь тренер? Играют-то футболисты. Два месяца назад Челестини все на руках носили. А как проиграли два-три матча — те же люди начинают его выкидывать", — отметил Мостовой в разговоре с Metaratings.

После зимней паузы ЦСКА проиграл в РПЛ "Ахмату" (0:1), московскому "Динамо" (1:4) и "Балтике" (0:1). Фабио Челестини начал свою карьеру в ЦСКА с победы в Суперкубке России.

В эти минуты идёт ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в которой ЦСКА на выезде противостоит "Краснодару". По состоянию на 15 минуту счёт ничейный — 0:0. В первой игре москвичи выиграли со счётом 3:1.

