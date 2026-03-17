Черышев объяснил, почему Карседо — неподходящий тренер для "Спартака"

"Я хорошо знаю Карседо. Мы вместе работали в "Севилье", когда он был в штабе Эмери. Очень грамотный специалист, уделяет много внимания тактике, особенно в оборонительных функциях. Поскольку я хорошо его знаю, как по мне, это не тренер для "Спартака".
Не хочу говорить о нём плохо. Он выиграл с "Пафосом" чемпионат, довёл команду до Лиги чемпионов. Но "Спартак" — это совсем другая игра. Болельщики требуют атакующих и комбинационных действий. "Спартаку" нужен другой тренер.
Однако сейчас только начало чемпионата и работы Карседо. Его работа пока скомканная, потому что прошло мало времени. Много нюансов, над которыми тренерский штаб и футболисты работают", — отметил Черышев в беседе с "Чемпионатом".
Под руководством Хуана Карседо "Спартак" обыграл "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3), а также уступил "Зениту" (0:2) в чемпионате, в Кубке России команда проиграла московскому "Динамо" со счётом 2:5.
Завтра, 18 марта, "Спартак" сыграет дома с "Динамо" в рамках ответного поединка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка страны. Встреча стартует в 20:45 мск.