Мамаев считает, что Кармо не имел права толкать Талалаева

"Можно Андрею Викторовичу пинать мяч или нет, решать судье. Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня — верх неуважения к тренеру.
Мужчина не имеет права так себя вести, тем более, толкать человека, который в два раза старше тебя.
Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев — футболисты тоже иногда выбивают мяч на трибуны. Вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева", — отметил Мамаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Степень тяжести наказания Андрея Талалаева и Фабио Челестини пока не определена.