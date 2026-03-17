Мамаев считает, что Кармо не имел права толкать Талалаева

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал потасовку с участием игроков и членов тренерских штабов армейской команды и калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
Под конец матча 21 тура главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, за что его толкнул полузащитник ЦСКА Энрике Кармо. Завязалась потасовка, в ходе которой Талалаев и наставник армейцев Фабио Челестини повздорили на повышенных тонах и были удалены.

"Можно Андрею Викторовичу пинать мяч или нет, решать судье. Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня — верх неуважения к тренеру.

Мужчина не имеет права так себя вести, тем более, толкать человека, который в два раза старше тебя.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев — футболисты тоже иногда выбивают мяч на трибуны. Вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева", — отметил Мамаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Степень тяжести наказания Андрея Талалаева и Фабио Челестини пока не определена.

