Пономарёв: Талалаев зазнался, так себя вести нельзя

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поведение главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
В компенсированное время матча 21 тура "Балтика" — ЦСКА (1:0) Андрей Викторович выбил мяч на трибуны, за что его толкнул полузащитник ЦСКА Энрике Кармо. Завязалась потасовка, в ходе которой Талалаев и наставник армейцев Фабио Челестини получили по красной карточке.

"Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, он зазнался. Возможно, решил, что он Моуринью или Наполеон? Так нельзя себя вести. В этой ситуации виноват только он.

Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона. Пускай сидит на трибуне", — отметил Пономарёв в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Степень наказания Андрея Талалаева пока что не определена. "Балтика" не подавала жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на удаление главного тренера.

