Полузащитник "Балтики": у нас довольно агрессивный футбол

"У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля", – приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".
Максим Петров играет за "Балтику" с января 2025 года. В текущем сезоне на его счету 16 игр во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 1 миллион евро.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Андрея Талалаева набрала 28 очков в 15-ти турах РПЛ. В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с "Оренбургом". Встреча состоится в субботу, 22 ноября. начало – в 14:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Балтика"