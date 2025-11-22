Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

"Не всегда проблема кроется в тренере". Попов - об отставке Станковича

Экс-игрок "Спартака" Ивелин Попов высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, что не стоило сейчас увольнять Станковича, надо было дать ему поработать до зимы. Тенденция такова, что за последние десять лет в "Спартаке" сменилось большое количество тренеров. Не всегда проблема кроется в тренере, за результат отвечает вся структура клуба — от игроков до президента. В таком большом клубе нельзя винить только тренера", - цитирует Попова "Матч ТВ".

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

После 15 сыгранных туров столичный клуб располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. Сегодня, 22 ноября, красно-белые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов.

