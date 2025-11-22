"Не всегда проблема кроется в тренере". Попов - об отставке Станковича

"Мне кажется, что не стоило сейчас увольнять Станковича, надо было дать ему поработать до зимы. Тенденция такова, что за последние десять лет в "Спартаке" сменилось большое количество тренеров. Не всегда проблема кроется в тренере, за результат отвечает вся структура клуба — от игроков до президента. В таком большом клубе нельзя винить только тренера", - цитирует Попова "Матч ТВ".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 15 сыгранных туров столичный клуб располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. Сегодня, 22 ноября, красно-белые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов.
Экс-игрок "Спартака" Ивелин Попов высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"