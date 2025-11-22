Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
АхматПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
СандерлендЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
АтлетикЗавершен
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
3 - 3 3 3
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
БайерЗавершен
Бавария
6 - 2 6 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ГамбургЗавершен
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Защитник "Балтики": поле было не очень хорошего качества

Защитник "Балтики" Иван Беликов прокомментировал игру против "Оренбурга" (0:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Игра была очень вязкой, особенно во втором тайме. Мне кажется фактор поля можно отметить - оно было не очень хорошего качества. Не было комбинационной игры. Соперник тоже не дал много создать. У нас не получалось что задумывали", - сказал Беликов в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 22 ноября "Балтика" на выезде сыграла вничью против "Оренбурга" со счётом 0:0.

Защитник Иван Беликов принял участие в текущем сезоне в 11 встречах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева находятся на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Они отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

Следующий матч калининградцы проведут на выезде в рамках Пути регионов Кубка России против московского "Торпедо". Игра пройдёт во вторник, 25 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится