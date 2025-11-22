Защитник "Балтики": поле было не очень хорошего качества

"Игра была очень вязкой, особенно во втором тайме. Мне кажется фактор поля можно отметить - оно было не очень хорошего качества. Не было комбинационной игры. Соперник тоже не дал много создать. У нас не получалось что задумывали", - сказал Беликов в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 22 ноября "Балтика" на выезде сыграла вничью против "Оренбурга" со счётом 0:0.
Защитник Иван Беликов принял участие в текущем сезоне в 11 встречах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева находятся на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Они отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
Следующий матч калининградцы проведут на выезде в рамках Пути регионов Кубка России против московского "Торпедо". Игра пройдёт во вторник, 25 ноября.
Фото: ФК "Балтика"