Зобнин - о победе над ЦСКА: бились друг за друга

"Ребята сегодня бились, хочется всех поблагодарить. Немного начали не так, как хотели. Но потом выровняли игру. Самое главное это победа и три очка. Мы бились друг за друга. Сейчас все несут ответственность за результат. В том числе и за тренера", - сказал Зобнин в интервью "Матч ТВ".
"Спартак" в субботу, 22 ноября одержал победу над ЦСКА на домашнем поле со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Игорь Дмитриев. Для красно-белых это третья победа подряд во всех турнирах.
Отметим, что это первая победа для Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
Следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Локомотива" в рамках пути РПЛ Кубка России. Это будет ответная встреча. Первая игра закончилась победой "Спартака" со счётом 3:1.