Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

"Для меня это фол". Газзаев - о голе "Спартака" в ворота ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил забитый мяч "Спартака" в матче 16 тура РПЛ с "армейцами" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали", - цитирует Газзаева "СЭ".

Вчера, 22 ноября, ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев, замкнувший передачу Эсекьеля Барко с углового.

После 16 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает 2 место в таблице с 33 баллами. Напомним, что очная встреча команда в первом круге чемпионата страны завершилась победой "армейцев" со счетом 3:2.

