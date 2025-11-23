"Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали", - цитирует Газзаева "СЭ".
Вчера, 22 ноября, ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев, замкнувший передачу Эсекьеля Барко с углового.
После 16 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает 2 место в таблице с 33 баллами. Напомним, что очная встреча команда в первом круге чемпионата страны завершилась победой "армейцев" со счетом 3:2.
"Для меня это фол". Газзаев - о голе "Спартака" в ворота ЦСКА
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил забитый мяч "Спартака" в матче 16 тура РПЛ с "армейцами" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"