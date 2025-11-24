Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Агент Баринова оценил вероятность ухода игрока из "Локомотива"

Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова Вадим Шпинев прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мой прогноз - 50 на 50. Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах - это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон - это другое", - сказал Шпинев Sport24.

Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с 2015 года. Всего за московский клуб опорный полузащитник провел 271 матч, забил 12 голов и отдал 26 голевых передач. Соглашение с 29-летним футболистом действует до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 16-ти встречах.

