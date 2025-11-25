Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Дзюба впервые высказался об уходе Карпина из "Динамо"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба впервые прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
"Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдёт, но думал, что это скорее зимой случится", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Валерий Карпин объявил о том, что покидает московскую команду 17 ноября. Он руководил бело-голубыми с лета 2025 года, при этом совмещая должность главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев.

В воскресенье, 23 ноября московская команда одержала победу на "Динамо" из Махачкалы в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. По ее итогам, бело-голубые довели количество набранных очков до 20 и поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московское "Динамо" сыграет с "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится