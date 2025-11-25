Дзюба впервые высказался об уходе Карпина из "Динамо"

"Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдёт, но думал, что это скорее зимой случится", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Валерий Карпин объявил о том, что покидает московскую команду 17 ноября. Он руководил бело-голубыми с лета 2025 года, при этом совмещая должность главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев.
В воскресенье, 23 ноября московская команда одержала победу на "Динамо" из Махачкалы в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. По ее итогам, бело-голубые довели количество набранных очков до 20 и поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московское "Динамо" сыграет с "Ахматом".