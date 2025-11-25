Матчи Скрыть

Защитник "Спартака" Ву рассказал, чем был впечатлен на дерби с ЦСКА

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался об атмосфере во время матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Я почувствовал атмосферу дерби. Она была великолепной. Стадион был забит! Отличная атмосфера. На матче была моя семья. Очень ценю такую поддержку, действительно был впечатлен", — приводит слова Ву "Спорт-Экспресс".

Камерунский защитник пополнил состав "Спартака" в сентябре 2025 года. До этого он играл в "Ренне". Ву принял участие в 10 встречах за московскую команду во всех турнирах.

В субботу, 22 ноября "Спартак" на своем поле одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. На данный момент красно-белые идут шестыми в турнирной таблице. После 16-ти туров команда довела количество набранных очков до 28. В следующий раз "Спартак" встретится с "Балтикой" в матче чемпионата России.

