Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Агент Головина высказался о возможном возвращении полузащитника в Россию

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
"Сашу постоянно спрашивают про возвращение в Россию. Его жизненная позиция в том, что он точно вернется в Россию и будет жить в России. А что касается футбола, когда-то он приедет и будет играть в РПЛ. Но — когда-то. Пока он играет в "Монако" и доволен своей ролью в "Монако". Действующий контракт он хочет отработать в "Монако", - цитирует агента "РБ Спорт".

Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА, действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел за монегасков во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча, также на счету футболиста в 2025 году 3 матча в составе национальной команды России и 2 забитых гола.

Ранее в интервью Александр Головин заявил, что на данный момент не понимает, что ему делать дальше в профессиональной карьере. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляет петербургский "Зенит".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится