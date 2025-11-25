Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Гендиректор "Динамо" - об уходе Карпина: это его решение

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Тренер принял решение об уходе по собственному желанию. Мы его очень быстро оформили и объявили. Это его решение", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского "Динамо" 17 ноября. Он объяснил это решение тем, что нужно больше времени концентрироваться на сборной России. В национальной команде специалист работает с июля 2021 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.

После 16 сыгранных туров московское "Динамо" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится