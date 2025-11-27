Умяров: если Романова оставят главным тренером "Спартака", буду рад

"После смены тренера новые эмоции получают все, в том числе футболисты, которые мало играли. Это нам помогает. Мы будем выкладываться с любым тренером. Если оставят Романова, буду рад", — приводит слова Умярова Sport24.
В ноябре "Спартак" покинул Деян Станкович, проработавший на посту главного тренера с лета 2024 года. Его обязанности временно исполняет Вадим Романов, под руководством которого красно-белые одержали две победы подряд.
22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России (1:0). 26 ноября команда обеспечила себе выход в полуфинал Кубка России после победы над "Локомотивом". Ответная четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 3:2. Голами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари.
Фот: ФК "Спартак"