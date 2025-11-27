Матчи Скрыть

Карпин – о совмещении постов: ошибка ли это? Возможно. Свои силы я переоценил

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал ошибкой решение совмещать должность в "Динамо" и национальной команде.
Фото: РИА Новости
"Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в "Ростове", – приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Валерий Карпин покинул московское "Динамо" 17 ноября. Он возглавлял команду с лета 2025 года, совмещая при этом должность главного тренера в сборной России. Ранее специалист уже совмещал посты в национальной команде и клубе. В 2021 году он ушел из "Ростова", чтобы сосредоточиться на работе в сборной. Однако в марте 2022 года вернулся в команду до февраля 2025 года.

На данный момент бело-голубыми временно руководит Ролан Гусев. Под его руководством московская команда одержала победу над "Динамо" из Махачкалы со счетом 3:0. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице с 20 очками.

