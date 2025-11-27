Футболист "Локомотива": "Спартак" перезарядился после ухода Станковича

"Локомотиву" было важно остаться в Пути РПЛ. Может, в Пути регионов и проще соперники, но там больше матчей. Удивил ли "Спартак"? Можно сказать, что команда после ухода Станковича перезарядилась", - цитирует Воробьева "РБ Спорт".
Вчера, 26 ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над столичным "Локомотивом" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:2 и прошел в следующий раунд верхней сетки турнира.
В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. После 16 сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 28 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов.
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о матче Кубка России со "Спартаком" (2:3).
Фото: ФК "Локомотив"