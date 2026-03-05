Гусев дал комментарий перед матчем со "Спартаком"

"Мы знаем, как проходят матчи со "Спартаком" — это всегда непредсказуемо. Поэтому нарисовать сценарий сегодняшнего матча очень сложно.
Постараемся проявить свои лучшие качества,", - сказал Гусев "Матч ТВ".Матч ТВ
Сегодня, 5 марта, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени.
Напомним, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в первом матче полуфинала верхней сетки одержал домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 3:1.