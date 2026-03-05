Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм

Гусев дал комментарий перед матчем со "Спартаком"

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Тренер считает, что игра будет непредсказуемой.

"Мы знаем, как проходят матчи со "Спартаком" — это всегда непредсказуемо. Поэтому нарисовать сценарий сегодняшнего матча очень сложно.
Постараемся проявить свои лучшие качества,", - сказал Гусев "Матч ТВ".Матч ТВ


Сегодня, 5 марта, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в первом матче полуфинала верхней сетки одержал домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 3:1.

