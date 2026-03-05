Матчи Скрыть

Кубок России

Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм

Известны пары 1/2 финала Пути регионов Кубка России

По итогам второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей на следующей стадии турнира.
Фото: ФК "Локомотив"
В полуфинале Пути регионов "Крылья Советов" встретятся с "Локомотивом", а петербургский "Зенит" сыграет против махачкалинского "Динамо".

Игры этой стадии турнира запланированы на период с 17 по 19 марта 2026 года.

Напомним, что действующим обладателем турнира является ЦСКА, который в прошлом году в финале одержал победу над "Ростовом".

