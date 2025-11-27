Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
Крылья СоветовЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
1 - 0 1 0
Мидтьюлланд1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Янг Бойз1 тайм
Фейеноорд
1 - 0 1 0
Селтик1 тайм
Фенербахче
0 - 0 0 0
Ференцварош1 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Лудогорец
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
Порту
1 - 0 1 0
Ницца1 тайм
ПАОК
0 - 0 0 0
Бранн1 тайм
Лилль
1 - 0 1 0
Динамо Загреб1 тайм
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
0 - 0 0 0
Линкольн1 тайм
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
Шелбурн1 тайм
Ракув
0 - 0 0 0
Рапид1 тайм
Зриньски
0 - 0 0 0
Хеккен1 тайм
Слован
0 - 1 0 1
Райо Вальекано1 тайм
Лех
0 - 0 0 0
Лозанна1 тайм
Университатя Крайова
0 - 0 0 0
Майнц1 тайм
Омония
0 - 0 0 0
Динамо Киев1 тайм
Сигма
1 - 0 1 0
Целе1 тайм
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Солари - о победе над "Локомотивом": выглядели лучше во всех аспектах

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:2) в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"В первую, очередь я рад, что мы победили и вышли в следующую стадию. Наверное, правдо у нас многое получалось во втором тайме. Мы делали, что задумывали. Мы хорошо подготовились и нашли свои моменты, которые искали. Это здорово. Во второй тайме мы выглядели сильнее соперника во всех аспектах", - сказал Солари в интервью "Матч ТВ".

В среду, 26 ноября "Спартак" обыграл "Локомотив" на выезде со счётом 3:2. В составе гостей отличились Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. У хозяев голы забили Алексей Батраков прямым ударом со штрафного и Николай Комличенко, реализовав пенальти. Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где встретятся с победителем пары "Динамо" - "Зенит".

Отметим, что у "Спартака" это вторая игра под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. В первой встрече красно-белые одержали победу над ЦСКА со счётом 1:0.

