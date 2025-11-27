Солари - о победе над "Локомотивом": выглядели лучше во всех аспектах

"В первую, очередь я рад, что мы победили и вышли в следующую стадию. Наверное, правдо у нас многое получалось во втором тайме. Мы делали, что задумывали. Мы хорошо подготовились и нашли свои моменты, которые искали. Это здорово. Во второй тайме мы выглядели сильнее соперника во всех аспектах", - сказал Солари в интервью "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября "Спартак" обыграл "Локомотив" на выезде со счётом 3:2. В составе гостей отличились Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. У хозяев голы забили Алексей Батраков прямым ударом со штрафного и Николай Комличенко, реализовав пенальти. Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где встретятся с победителем пары "Динамо" - "Зенит".
Отметим, что у "Спартака" это вторая игра под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. В первой встрече красно-белые одержали победу над ЦСКА со счётом 1:0.
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:2) в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак" Москва