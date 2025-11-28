Гендиректор "Динамо" ответил, ведет ли клуб поиски главного тренера

"Обращалось ли "Динамо" к Шварцу? Я уже говорил, что на данный момент мы не ведем поиски главного тренера", - сказал Пивоваров "Матч ТВ".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Ролан Гусев. Ранее он уже занимал данную должность после отставки Марцела Лички.
В текущем сезоне под руководством Гусева бело-голубые провели 2 матча. В 16-м туре РПЛ команда одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0. В ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" потерпело поражение от "Зенита" (0:1).
Фото: ФК "Динамо"