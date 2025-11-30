Вчера, 29 ноября, красно-белые проиграли "Балтике" со счетом 0:1 в 17 туре Российской Премьер-Лиги.
"Мне сегодняшний "Спартак" нравится. По качеству состава эта команда способна бороться за титул. Когда они играют в свой футбол, то действительно хороши. Ни одна другая команда в РПЛ не может так проводить скоростные атаки. Это козырь "Спартака". Просто им надо не дергаться", — передает слова Непомнящего "Спорт-Экспресс".
После 17 матчей "Спартак" с 28 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома с московским "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.
Непомнящий считает, что "Спартак" может побороться за титул РПЛ
Футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы "Спартака" на завоевание чемпионского титула в сезоне 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"