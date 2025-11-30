"Один из немногих матчей, когда всё было близко к идеалу. Ребята проявили большую дисциплину, никто не был расслаблен. Практически ничего не дали создать сопернику, сами забили пять мячей. Я поблагодарил ребят, хорошая работа. Было близко к тому, что хочется видеть каждый раз", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".
"Краснодар" в воскресенье, 30 ноября принимал на своём домашнем стадионе "Ozon Арена" "Крылья Советов". "Быки" обыграли самарскую команду со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Дуглас Агусто, Джон Кордоба, Виктор Тормена, а Эдуард Сперцян оформил дубль.
На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 37 набранными очками.
В следующем туре "Краснодар" сыграет против ЦСКА на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря.
Мусаев - о победе над "Крыльями Советов": было близко к идеалу
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"