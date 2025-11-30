"В концовке хотелось бежать отыгрываться, но был долгий ВАР". Игрок "Ростова" - о поражении от "Локомотива"

"Глупые голы пропустили. И много моментов не забили. В концовке хотелось быстрее пробить пенальти и понестись отыгрываться, но был долгий VAR, потом и пенальти не забили… Так что напряжённую концовку создать не получилось. Три игры за неделю у нас было, но не думаю, что это сильно повлияло сегодня. Наша команда физически в порядке", - приводит слова Голенкова "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября, "Ростов" на домашнем стадионе уступил московскому "Локомотиву" в матче 17 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После 17 сыгранных туров южане занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 3 строчке с 34 баллами в своем активе.
Перед зимней паузы московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Сочи" в 18 туре чемпионата России, а подопечные Джонатана Альбы сыграют на своем поле с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Ростов"