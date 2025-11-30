Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

"В концовке хотелось бежать отыгрываться, но был долгий ВАР". Игрок "Ростова" - о поражении от "Локомотива"

Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о поражении от "Локомотива" в 17 туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Ростов"
"Глупые голы пропустили. И много моментов не забили. В концовке хотелось быстрее пробить пенальти и понестись отыгрываться, но был долгий VAR, потом и пенальти не забили… Так что напряжённую концовку создать не получилось. Три игры за неделю у нас было, но не думаю, что это сильно повлияло сегодня. Наша команда физически в порядке", - приводит слова Голенкова "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября, "Ростов" на домашнем стадионе уступил московскому "Локомотиву" в матче 17 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После 17 сыгранных туров южане занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 3 строчке с 34 баллами в своем активе.

Перед зимней паузы московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Сочи" в 18 туре чемпионата России, а подопечные Джонатана Альбы сыграют на своем поле с казанским "Рубином".

