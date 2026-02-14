Игроком "Локомотива" интересуется один из лидеров чемпионата Белоруссии

"По Радиковскому у нас есть предложение от одной из лидирующих команд чемпионата Белоруссии. Сейчас вопрос прорабатывается на финальной стадии. Надеюсь, успеем все сделать.
"Витебск"? Давайте пока без конкретики. Заинтересован один из лидеров", - сказал агент.
20-летний Дмитрий Радиковский, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником Академии "Локомотива". Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. В прошлом году футболист выступал на правах аренды за белорусский "Витебск", за который провел 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей, а также сделал 3 результативных паса.
Источник: "РБ Спорт"