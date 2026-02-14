Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Игроком "Локомотива" интересуется один из лидеров чемпионата Белоруссии

Футбольный агент Владимир Кузьмичев сообщил, что у него есть предложения по нападающему "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"По Радиковскому у нас есть предложение от одной из лидирующих команд чемпионата Белоруссии. Сейчас вопрос прорабатывается на финальной стадии. Надеюсь, успеем все сделать.

"Витебск"? Давайте пока без конкретики. Заинтересован один из лидеров", - сказал агент.

20-летний Дмитрий Радиковский, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником Академии "Локомотива". Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. В прошлом году футболист выступал на правах аренды за белорусский "Витебск", за который провел 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей, а также сделал 3 результативных паса.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится