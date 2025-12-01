Матчи Скрыть

Тарпищев назвал лучшего футболиста в составе "Спартака"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал лучшего футболиста в составе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Лучшим футболистом в "Спартаке" является тот, кто консолидирует усилия команды. Нужно выбирать футболиста не по игре, а того, кто объединяет коллектив. На такую роль больше всего подходит Роман Зобнин", - цитирует Тарпищева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, что в ноябре столичный клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера. После 17 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками в своем активе.

