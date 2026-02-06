Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Оренбург
2 - 0 2 0
Бунедкор1 тайм
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Колосков заявил, что в России нет топ-клубов и объяснил свою точку зрения

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что на данный момент в стране нет клубов категории "топ".
Фото: РФС
По мнению Колоскова, лучшими командами России на данный момент являются "Краснодар" и "Зенит".

"А что у нас "Зенит" и "Краснодар" — топ-клубы? Нет. Топ-клуб — это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы, а эти… Один получше, другой — похуже, третий — еще хуже.
Считаю, у нас в России вообще нет топ-клубов.
Связываю это с тем, что у нас недостаточно мастеровитые игроки.

Лучшие клубы у нас — "Краснодар" и "Зенит". Они стабильно играют на высоком уровне. Вот и все по большому счету", — отметил Колосков в беседе со Sport24.

Российские футбольные клубы и сборные всех возрастов отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Чемпионом России сезона 2024/2025 стал "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится