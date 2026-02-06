Колосков заявил, что в России нет топ-клубов и объяснил свою точку зрения

"А что у нас "Зенит" и "Краснодар" — топ-клубы? Нет. Топ-клуб — это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы, а эти… Один получше, другой — похуже, третий — еще хуже.
Считаю, у нас в России вообще нет топ-клубов.Связываю это с тем, что у нас недостаточно мастеровитые игроки.
Лучшие клубы у нас — "Краснодар" и "Зенит". Они стабильно играют на высоком уровне. Вот и все по большому счету", — отметил Колосков в беседе со Sport24.
Российские футбольные клубы и сборные всех возрастов отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Чемпионом России сезона 2024/2025 стал "Краснодар".