Колосков заявил, что в России нет топ-клубов и объяснил свою точку зрения

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что на данный момент в стране нет клубов категории "топ".

Фото: РФС





"А что у нас "Зенит" и "Краснодар" — топ-клубы? Нет. Топ-клуб — это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы, а эти… Один получше, другой — похуже, третий — еще хуже. Считаю, у нас в России вообще нет топ-клубов. Связываю это с тем, что у нас недостаточно мастеровитые игроки.



Лучшие клубы у нас — "Краснодар" и "Зенит". Они стабильно играют на высоком уровне. Вот и все по большому счету", — отметил Колосков в беседе со



