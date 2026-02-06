Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Пономарев объяснил, почему Козлов может оказаться лишним в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в команду полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Пономарева, центральных полузащитников в команде хватает.

"Считаю, что у нас перебор с полузащитниками.
Если бы Козлов был нападающим, это был бы другой разговор, потому что форварды в ЦСКА сейчас в дефиците. Если он действительно атакующий игрок, тогда может быть интересен. Но в том случае, если по стилю это футболист уровня Кисляка и Облякова, то получается одноплановая история", — отметил Пономарев в беседе с "Советским спортом".

Данила Козлов с июля 2024 года выступает за "Краснодар". В составе "быков" футболист провел 51 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач, включая 19 встреч, 5 голов и 4 ассиста в первой части сезона 2025/2026. Все результативные действия Козлов совершил в 8 играх Кубка России.

