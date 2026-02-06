Пономарев объяснил, почему Козлов может оказаться лишним в ЦСКА

"Считаю, что у нас перебор с полузащитниками.Если бы Козлов был нападающим, это был бы другой разговор, потому что форварды в ЦСКА сейчас в дефиците. Если он действительно атакующий игрок, тогда может быть интересен. Но в том случае, если по стилю это футболист уровня Кисляка и Облякова, то получается одноплановая история", — отметил Пономарев в беседе с "Советским спортом".
Данила Козлов с июля 2024 года выступает за "Краснодар". В составе "быков" футболист провел 51 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач, включая 19 встреч, 5 голов и 4 ассиста в первой части сезона 2025/2026. Все результативные действия Козлов совершил в 8 играх Кубка России.