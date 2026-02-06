Воронов отличился на 71-й минуте матча Зимнего кубка РПЛ с московским "Динамо", сделав результат 1:1. На данный момент в матче идет минута, счет остается ничейным.
Форвард перешел в ЦСКА из "Урала" за 2 млн евро. Контракт Максима с армейцами рассчитан до 30 июня 2030 года. На данный момент футболисту 18 лет.
Воронов забил дебютный мяч за ЦСКА
Нападающий Максим Воронов забил первый гол за московский ЦСКА. В армейскую команду Воронов перешел из екатеринбургского "Урала" 1 января 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА