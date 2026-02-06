Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Оренбург
2 - 0 2 0
Бунедкор1 тайм
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Воронов забил дебютный мяч за ЦСКА

Нападающий Максим Воронов забил первый гол за московский ЦСКА. В армейскую команду Воронов перешел из екатеринбургского "Урала" 1 января 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА
Воронов отличился на 71-й минуте матча Зимнего кубка РПЛ с московским "Динамо", сделав результат 1:1. На данный момент в матче идет минута, счет остается ничейным.

Форвард перешел в ЦСКА из "Урала" за 2 млн евро. Контракт Максима с армейцами рассчитан до 30 июня 2030 года. На данный момент футболисту 18 лет.

