Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

"Динамо" обыграло ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
В основное время встреча завершилась вничью благодаря голам динамовца Максима Осипенко (59', пенальти) и армейца Максима Воронова (71').

В серии пенальти бело-голубые выиграли со счетом 5:3, реализовав все свои попытки. У ЦСКА гол не забил полузащитник Даниэль Руис — удар игрока потащил вратарь "Динамо" Андрей Лунев.

На данный момент лидером турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ с 3 очками является "Зенит", который сегодня в рамках 2 тура турнира сыграет с "Краснодаром" (4-е место, 1 очко). Второе место занимает ЦСКА (3 очка), третье — "Динамо" (2 очка).

