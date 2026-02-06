"Динамо" обыграло ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ

В основное время встреча завершилась вничью благодаря голам динамовца Максима Осипенко (59', пенальти) и армейца Максима Воронова (71').
В серии пенальти бело-голубые выиграли со счетом 5:3, реализовав все свои попытки. У ЦСКА гол не забил полузащитник Даниэль Руис — удар игрока потащил вратарь "Динамо" Андрей Лунев.
На данный момент лидером турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ с 3 очками является "Зенит", который сегодня в рамках 2 тура турнира сыграет с "Краснодаром" (4-е место, 1 очко). Второе место занимает ЦСКА (3 очка), третье — "Динамо" (2 очка).