Роналду не смогли уговорить прекратить бойкот — источник

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не собирается прекращать бойкот матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Фото: Getty Images

Как сообщает Arriyadiah, Роналду не примет участия в сегодняшнем матче 21 тура национального чемпионата страны с "Аль-Иттихадом".



Также, по сведениям источника, к бойкоту присоединится главный тренер "Аль-Насра", соотечественник Криштиану Жорже Жезуш, который не явился на пресс-конференцию после прошлого матча лиги с "Эр-Риядом" (1:0). Та игра стала первой, которую пропустил Роналду.



Криштиану выразил недовольство тем, как клубом управляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), делая акцент на том, что "Аль-Наср" получает меньшую поддержку в трансферной кампании, нежели его принципиальные конкуренты.



Также Роналду не был доволен переходом французского форварда Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", но трансфер все равно состоялся.