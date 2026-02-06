Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Роналду не смогли уговорить прекратить бойкот — источник

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не собирается прекращать бойкот матчей чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Как сообщает Arriyadiah, Роналду не примет участия в сегодняшнем матче 21 тура национального чемпионата страны с "Аль-Иттихадом".

Также, по сведениям источника, к бойкоту присоединится главный тренер "Аль-Насра", соотечественник Криштиану Жорже Жезуш, который не явился на пресс-конференцию после прошлого матча лиги с "Эр-Риядом" (1:0). Та игра стала первой, которую пропустил Роналду.

Криштиану выразил недовольство тем, как клубом управляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), делая акцент на том, что "Аль-Наср" получает меньшую поддержку в трансферной кампании, нежели его принципиальные конкуренты.

Также Роналду не был доволен переходом французского форварда Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", но трансфер все равно состоялся.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится