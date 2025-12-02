Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Защитник "Оренбурга" ответил, чего не хватает команде

Игрок "Оренбурга" Данила Ведерников рассказал, в чем команда должна прибавить.
Фото: ФК "Оренбург"
"Что не хватает "Оренбургу", чтобы быть крепким середняком? Реализации своих моментов. Мы создали в матче с ЦСКА очень много моментов, но не реализовали их", - цитирует Ведерникова "Матч ТВ".

В субботу, 29 ноября, "Оренбург" уступил на выезде московскому ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и закончилась со счетом 0:2.

Оренбургская команда набрала 12 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны прямого вылета в Первую лигу оренбуржцев отделяет на данный момент один балл.

