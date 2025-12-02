"Что не хватает "Оренбургу", чтобы быть крепким середняком? Реализации своих моментов. Мы создали в матче с ЦСКА очень много моментов, но не реализовали их", - цитирует Ведерникова "Матч ТВ".
В субботу, 29 ноября, "Оренбург" уступил на выезде московскому ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и закончилась со счетом 0:2.
Оренбургская команда набрала 12 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны прямого вылета в Первую лигу оренбуржцев отделяет на данный момент один балл.
Защитник "Оренбурга" ответил, чего не хватает команде
Игрок "Оренбурга" Данила Ведерников рассказал, в чем команда должна прибавить.
Фото: ФК "Оренбург"