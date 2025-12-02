"Считаю, что не хватает уверенности при принятии решений в последней трети поля", - сказал Квеквескири в интервью "РБ Спорт".
После 17 сыгранных туров чемпионата России "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. За последние четыре игры во всех турнирах команда Ильдара Ахметзянова не забила ни одного мяча.
В следующем туре оренбуржцы сыграют против "Ахмата" на выезде. Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря.
Квеквескири назвал причину низкой результативности "Оренбурга"
