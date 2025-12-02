Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Квеквескири назвал причину низкой результативности "Оренбурга"

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири рассказал, почему команда забивает мало голов.
"Считаю, что не хватает уверенности при принятии решений в последней трети поля", - сказал Квеквескири в интервью "РБ Спорт".

После 17 сыгранных туров чемпионата России "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. За последние четыре игры во всех турнирах команда Ильдара Ахметзянова не забила ни одного мяча.

В следующем туре оренбуржцы сыграют против "Ахмата" на выезде. Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря.

