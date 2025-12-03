Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

В "Акроне" рассказали, как относятся к медийной активности Дзюбы

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался об активности в медиа нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
В период выступлений форварда за московский "Локомотив" (2023–2024) Дзюбу неоднократно упрекали в высокой медийной активности, мотивируя это тем, что участие спортсмена в различных развлекательных шоу негативно сказывается на его вовлеченности в тренировочный процесс. Во время выступлений за "Акрон" Дзюба появляется в медийном поле вне футбола значительно реже.

"У нас нет к нему никаких претензий с точки зрения его профессиональных качеств. Артем имеет право заниматься всем, чем захочет в свое свободное время. Самое главное, чтобы он приносил пользу команде, а здесь мы видим для клуба большую пользу", — сказал Клюшев "Спорт-Экспрессу".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

