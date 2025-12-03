В "Акроне" рассказали, как относятся к медийной активности Дзюбы

В период выступлений форварда за московский "Локомотив" (2023–2024) Дзюбу неоднократно упрекали в высокой медийной активности, мотивируя это тем, что участие спортсмена в различных развлекательных шоу негативно сказывается на его вовлеченности в тренировочный процесс. Во время выступлений за "Акрон" Дзюба появляется в медийном поле вне футбола значительно реже.
"У нас нет к нему никаких претензий с точки зрения его профессиональных качеств. Артем имеет право заниматься всем, чем захочет в свое свободное время. Самое главное, чтобы он приносил пользу команде, а здесь мы видим для клуба большую пользу", — сказал Клюшев "Спорт-Экспрессу".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Фото: ФК "Акрон"