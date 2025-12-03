Матчи Скрыть

Галактионов настаивает на трансфере полузащитника "Крыльев Советов" в "Локомотив" - источник

Главный тренер "Локомотива" хочет заполучить полузащитника "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, Михаил Галактионов настаивает на трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в зимнее трансферное окно. "Локомотив" хотел приобрести футболиста летом, но не смог договориться с самарцами.

В текущем сезоне Иван Олейников провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 17 матчей и записал в свой актив 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.

После 17 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками. Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен покинуть клуб и перейти в ЦСКА.

Источник: "Чемпионат".

