Галактионов настаивает на трансфере полузащитника "Крыльев Советов" в "Локомотив" - источник

По информации источника, Михаил Галактионов настаивает на трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в зимнее трансферное окно. "Локомотив" хотел приобрести футболиста летом, но не смог договориться с самарцами.
В текущем сезоне Иван Олейников провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 17 матчей и записал в свой актив 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.
После 17 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками. Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен покинуть клуб и перейти в ЦСКА.
