Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре 2024 года на правах свободного агента.
"Я понимал, что Дзюба — совершенно иной футболист и человек по сравнению с теми, с кем мне ранее приходилось работать. Это легенда нашего футбола.
Понятно, что к нему нужен особый, индивидуальный подход. Уже после того, как я сказал спортивному директору, что хочу видеть Дзюбу в команде, у меня состоялся разговор со Станиславом Черчесовым, который прекрасно знает Артема. Его слова подсказали мне, какие первые шаги нужно сделать.
Когда мы с Дзюбой начали общаться, разговор сам собой перешел к тому, что для него важно в жизни. И когда он сказал, что это — духовная составляющая, я понял, что смогу найти с ним общий язык", — передает слова Тедеева "Спорт-Экспресс".
На данный момент Артем Дзюба провел в составе "Акрона" 39 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач, включая 15 игр, 5 голов и 4 ассиста в сезоне 2025/2026. Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 17 туров тольяттинская команда с 21 очком располагается на 8-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 18 туре "Акрон" сыграет в гостях с "Зенитом" (3-е место, 36 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 19:30 мск.
Тедеев: К Дзюбе нужен особый подход
Фото: ФК "Акрон"