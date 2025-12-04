Сафонов оценил шансы "Краснодара" стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

- Я думаю, что не будет. Почему-то у меня ощущение, что не будет, хотя очень хочу, чтобы так получилось, — сказал Сафонов в новом выпуске на YouTube-канале Smol Talk.
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в таблице РПЛ с 37 очками. В следующем туре "быки" примут на своем поле ЦСКА, который отстает на одно очко.
Фото: ФК "Краснодар"