Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
17:00
ПармаНе начат
Удинезе
20:00
ДженоаНе начат
Торино
22:45
МиланНе начат

"Пытаемся сдерживать эмоции". Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС по итогам 18 тура РПЛ

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о работе судей в матче с "Пари НН" (0:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы будем обращаться в ЭСК. Последние два матча нас судят безобразно. Мы пытаемся сдерживать эмоции, но, по-моему, этому ни к чему не приводит", - цитирует Газизова "СЭ".

Махачкалинское "Динамо" проиграло у себя дома в 18-м туре Российской Премьер-Лиги нижегородскому "Пари НН" со счетом 0:1. На 20-й минуте команда Хасанби Биджиева осталась в меньшинстве, а на 37-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти, реализовав который гости вышли вперед.

Махачкалинцы набрали 15 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится