"Пытаемся сдерживать эмоции". Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС по итогам 18 тура РПЛ

"Мы будем обращаться в ЭСК. Последние два матча нас судят безобразно. Мы пытаемся сдерживать эмоции, но, по-моему, этому ни к чему не приводит", - цитирует Газизова "СЭ".
Махачкалинское "Динамо" проиграло у себя дома в 18-м туре Российской Премьер-Лиги нижегородскому "Пари НН" со счетом 0:1. На 20-й минуте команда Хасанби Биджиева осталась в меньшинстве, а на 37-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти, реализовав который гости вышли вперед.
Махачкалинцы набрали 15 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата.
Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о работе судей в матче с "Пари НН" (0:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала