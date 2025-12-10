"Мне кажется, что Гусеву не доверят работу главного тренера. Это очередной риск. Руководство "Динамо" будет искать кого-то поопытнее. А Ролану лучше поработать в Первой лиге, чтобы набираться опыта", - сказал Терехин "Чемпионату".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Ролан Гусев.
Под руководством российского специалиста команда провела 4 матча, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. На данный момент бело-голубые находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Терехин: руководство "Динамо" не доверит Гусеву работу главного тренера
Бывший игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"