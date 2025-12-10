Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Терехин: руководство "Динамо" не доверит Гусеву работу главного тренера

Бывший игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Мне кажется, что Гусеву не доверят работу главного тренера. Это очередной риск. Руководство "Динамо" будет искать кого-то поопытнее. А Ролану лучше поработать в Первой лиге, чтобы набираться опыта", - сказал Терехин "Чемпионату".

Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Ролан Гусев.

Под руководством российского специалиста команда провела 4 матча, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. На данный момент бело-голубые находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.

