- Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм. Хасанби Эдуардович, спасибо за вашу работу! Успехов в дальнейшей карьере! - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.
Хасанби Биджиев возглавил "Динамо" из Махачкалы зимой 2023 года. 59-летний специалист подал в отставку после проигранного матча с "Пари НН" в 18-м туре РПЛ (0:1).
На данный момент "Динамо" Махачкала идет 13-м месте в таблице РПЛ с 15 очками.
В "Динамо" Махачкала приняли отставку главного тренера
Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"