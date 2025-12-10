Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

В "Динамо" Махачкала приняли отставку главного тренера

Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
- Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм. Хасанби Эдуардович, спасибо за вашу работу! Успехов в дальнейшей карьере! - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.

Хасанби Биджиев возглавил "Динамо" из Махачкалы зимой 2023 года. 59-летний специалист подал в отставку после проигранного матча с "Пари НН" в 18-м туре РПЛ (0:1).

На данный момент "Динамо" Махачкала идет 13-м месте в таблице РПЛ с 15 очками.

