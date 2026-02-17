"Зенит" победил "Краснодар" в товарищеском матче

Единственный гол в матче забил российский нападающий Максим Глушенков.
Товарищеские матчи
Формат матча - 2 тайма по 45 минут и 1 тайм 30 минут
Гол: Глушенков, 29.
"Краснодар": Агкацев (Корякин, 91), Тормена (Садчиков, 91), Диего Коста (Жубал, 81), Оласа (Хмарин, 91), Гонсалес (Пальцев, 74), Дуглас Аугусто (Ленини, 74), Черников (Кривцов, 74), Сперцян (Гусейнов, 91), Виктор Са (Боселли, 91), Батчи (Буркин, 91), Кордоба (Мозес, 34, Семизаров, 111).
"Зенит": Д. Адамов (Латышонок, 46, Москвичев, 91), Нино (Алип, 91, А. Адамов, 116), Дивеев (Дркушич, 91), Дуглас Сантос (Горшков, 91), Мантуан (Караваев, 91), Барриос (Михайлов, 91), Вендел (Ерохин, 83), Джон Джон (Мостовой, 66), Педро (Луис Энрике, 46), Глушенков (Мостовой, 66), Дуран (Соболев, 66).
Предупреждения: Дуран, 6, Виктор Са, 10, Дуглас Сантос, 52, Джон Джон, 55, Мантуан, 60, Диего Коста, 79.