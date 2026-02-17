Агент Козлова: "Краснодар" не планировал расставаться с ним

"Краснодар" не планировал расставаться с Данилой.Предпосылок к переходу не было, но после нескольких переговоров появился интерес от ЦСКА. Благодарны руководству "Краснодара", что они вошли в наше положение, и, конечно же, ЦСКА - за оперативное согласование и реализацию сделки", - сказал агент "Спорт-Экспрессу".
12 февраля 2026 года пресс-служба московского ЦСКА объявила о трансфере Данилы Козлова. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее российский футболист выступал за "Краснодар". В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.