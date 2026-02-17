Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Агент Козлова: "Краснодар" не планировал расставаться с ним

Агент Данилы Козлова Василий Голяна высказался о трансфере футболиста в ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Василий Голяна заявил, что "Краснодар" не собирался продавать Данилу Козлова.

"Краснодар" не планировал расставаться с Данилой.
Предпосылок к переходу не было, но после нескольких переговоров появился интерес от ЦСКА. Благодарны руководству "Краснодара", что они вошли в наше положение, и, конечно же, ЦСКА - за оперативное согласование и реализацию сделки", - сказал агент "Спорт-Экспрессу".

12 февраля 2026 года пресс-служба московского ЦСКА объявила о трансфере Данилы Козлова. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее российский футболист выступал за "Краснодар". В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

